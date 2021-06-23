РИАМО - 23 июн. Продажи кондиционеров и вентиляторов в крупных магазинах бытовой техники в столице выросли в жару почти вдвое. Так, покупать чаще стали и напольные, и настольные вентиляторы, сообщили РИАМО представители крупных ретейлеров.
До конца недели в столице ожидается повышение температуры и обновление температурных рекордов. Уже несколько дней температура не опускается ниже отметки 30 градусов.
В пресс-службе группы «М.Видео-Эльдорадо» отметили, что в денежном выражении большую долю продаж заняли сплит-системы, которые помогают поддерживать оптимальную температуру в доме круглый год, работая и на охлаждение, и на обогрев.
По словам представителя компании DNS, у жителей столицы и области вырос спрос на напольные и настольные вентиляторы. Цена самого дешевого кондиционера начинается от 12 тыс. руб.
«В нашем магазине за два дня раскупили около 50 штук. В другом купили 35 вентиляторов за 30 минут. Насколько я знаю, во всех магазинах бытовой техники не хватает вентиляторов из-за низкой стоимости. Люди выживают, как могут», — уточнил представитель DNS.
По данным ресурса «Чек Индекс», который еженедельно исследует изменения розничных продаж в стране и регионе, продажи кондиционеров выросли на 36%, по сравнению с прошлым годом, а вентиляторов — на 80%.
В столице и крупных городах продажи охлаждающего оборудования увеличиваются ежегодно в апреле-мае. В 2020 году спрос на кондиционеры и вентиляторы был связан с карантинными мерами, в этом – с переходом многих сотрудников на удаленную работу.
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