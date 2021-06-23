РИАМО - 23 июн. Продажи кондиционеров и вентиляторов в крупных магазинах бытовой техники в столице выросли в жару почти вдвое. Так, покупать чаще стали и напольные, и настольные вентиляторы, сообщили РИАМО представители крупных ретейлеров.

До конца недели в столице ожидается повышение температуры и обновление температурных рекордов. Уже несколько дней температура не опускается ниже отметки 30 градусов.

В пресс-службе группы «М.Видео-Эльдорадо» отметили, что в денежном выражении большую долю продаж заняли сплит-системы, которые помогают поддерживать оптимальную температуру в доме круглый год, работая и на охлаждение, и на обогрев.

«За последнюю неделю в «М.Видео-Эльдорадо» продажи сплит-систем, мобильных кондиционеров и вентиляторов увеличились почти вдвое в штуках. Наиболее высокую динамику продемонстрировали вентиляторы. В каждой из сетей «М.Видео» и «Эльдорадо» доступно более сотни моделей кондиционеров и вентиляторов, которые можно приобрести как в ближайшем розничном магазине, так и онлайн с доставкой на дом или самовывозом», - сказали в пресс-службе.

По словам представителя компании DNS, у жителей столицы и области вырос спрос на напольные и настольные вентиляторы. Цена самого дешевого кондиционера начинается от 12 тыс. руб.

«В нашем магазине за два дня раскупили около 50 штук. В другом купили 35 вентиляторов за 30 минут. Насколько я знаю, во всех магазинах бытовой техники не хватает вентиляторов из-за низкой стоимости. Люди выживают, как могут», — уточнил представитель DNS.

По данным ресурса «Чек Индекс», который еженедельно исследует изменения розничных продаж в стране и регионе, продажи кондиционеров выросли на 36%, по сравнению с прошлым годом, а вентиляторов — на 80%.

В столице и крупных городах продажи охлаждающего оборудования увеличиваются ежегодно в апреле-мае. В 2020 году спрос на кондиционеры и вентиляторы был связан с карантинными мерами, в этом – с переходом многих сотрудников на удаленную работу.

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