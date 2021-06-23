РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 23 июн. 17 автомобилей эвакуировали в рамках очередного рейда по безопасности в Котельниках, сообщает пресс-служба администрации округа.

В связи с наступившим летним периодом и большим потоком грузопассажирских перевозок сотрудники ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» совместно с администрацией города провели на территории автовокзала мероприятие под условным наименованием «Курорт-2021». Целью мероприятия была проверка водителей на нарушение правил перевозки пассажиров.

В результате рейда было проверено 87 единиц автотранспорта, составлено 30 административных протоколов, эвакуировано 17 автомобилей.