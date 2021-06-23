РИАМО - 23 июн. Около 3 млн кв. м недвижимости планируют построить вдоль ЦКАД в новой Москве, что даст большое количество новых рабочих мест, заявил руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

«У нас в Генплане предусмотрено порядка 3 млн вк. м недвижимости у ЦКАД. Рабочие места», — заявил Жидкин.

Он отметил, что новая дорога станет дополнительной точкой роста для ТиНАО.

Ранее Жидкин говорил о том, что среди покупателей жилья в новой Москве более 60% являются коренными москвичами, спрос на квартиры в Троицком и Новомосковском округах есть.