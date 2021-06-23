РИАМО (МЫТИЩИ) - 23 июн. Полицейские совместно с членом общественного совета при МВД Мытищ Татьяной Бельмачевой рассказали посетителям миграционного пункта №2 ОВМ МУ МВД России «Мытищинское» о преимуществах пользования сайтом Госуслуг, сообщается в Instagram-аккаунте МУ МВД России «Мытищинское».

Стражи порядка подробно проинформировали граждан, как зарегистрироваться на Едином портале, чтобы в дальнейшем получать госуслуги быстро и без очередей. Спикеры отметили круглосуточный доступ к сервису и возможность получения 30% скидки при оплате пошлины.

В завершение мероприятия полицейские и общественница раздали гражданам буклеты, содержащие подробную информацию о предоставляемых услугах, доступных на Едином портале.