РИАМО - 23 июн. В Москве 22 июня на вакцинацию от коронавируса записалось рекордное количество человек - около 60 тыс. горожан. Запись на вакцинацию от коронавируса выросла в 10 раз, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, горожане стали вакцинироваться намного активнее.

«Вчера записалось вообще рекордное количество — около 60 тыс. Еще недавно мы падали до уровня 6 тыс. в день. То есть разница в записи практически в 10 раз», — отметил Собянин.

Но, по словам градоначальника, пока ситуация с вирусом в столице остается сложной.

За минувшие сутки в столице выявили 6534 случая заражения коронавирусной инфекцией, с начала пандемии в городе выявили 1 307 243 случая Covid-19.

Сделать прививку можно в городских поликлиниках, а также в мобильных пунктах на территории ТЦ и офисов «Мои документы», в павильонах «Здоровая Москва» в парках. Вакцинация бесплатна.

С 28 июня все московские рестораны и кафе станут Covid-free. Посещать их смогут только люди с цифровым сертификатом (QR-кодом). Он покажет, вакцинирован ли человек двумя компонентами вакцины, переболел ли он в течение 6 месяцев или у него есть отрицательный тест ПЦР за последние 72 часа.

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Текстовая трансляция

23 ИЮНЯ

- Немерюк привился от коронавируса во второй раз. Со слов главы столичного департамента также стало известно, что он переболел коронавирусом прошлой весной.

- Немерюк опроверг слухи о том, что в кафе будут пускать только москвичей. Столичная прописка для этого не нужна.

«Если вы вакцинировались, у вас есть QR-код в личном кабинете на госуслугах, <...> вы внесены в систему, пожалуйста, никаких вопросов нет», – сказал Немерюк.

- Запись на вакцинацию от Covid‑19 выросла в Москве в 10 раз. Сделать прививку можно в городских поликлиниках, а также в мобильных пунктах на территории ТЦ и офисов «Мои документы», в павильонах «Здоровая Москва» в парках.

- Еще 1856 человек вылечились от Covid‑19 в Подмосковье. С начала пандемии поправились 242 744 человека.

- Названы округа Подмосковья, где не выявили ни одного случая Covid‑19 за сутки. Всего за это время в регионе зафиксировали 2 323 случая заболевания.

- Глава департамента развития новых территорий Москвы намерен ревакцинироваться. Число жителей столицы, которые получили хотя бы первый компонент вакцины от коронавируса, составило более 2 млн человек.

- Еще 3 670 человек вылечились после коронавируса в столице. Общее число выздоровевших в городе достигло 1 126 965.

- 52% россиян считают, что обязательная вакцинация помешает Covid‑19 в Московском регионе. В опросе, который проходил 20 июня, поучаствовали 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет.

- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:

- За сутки в России зарегистрировали 17 594 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 323 больных. В Москве - 6 534.

- Москвичи смогут получить QR‑код для посещения ресторанов так, как им удобно. На входах в московские кафе не будут принимать бумажные справки или сертификаты без QR-кодов.

- В Подмосковье могут ввести новые ограничения из‑за коронавируса. Это необходимо для того, чтобы сдержать распространение Covid-19.