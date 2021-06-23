РИАМО - 23 июн. Порядка 1,1 тыс. км дорог и магистралей планируют построить на территории новой Москвы до 2035 года, что удвоит протяженность автомобильной сети, заявил руководитель департамента развития новых территорий города Владимир Жидкин.

«Ориентиры на 2035 год — 1,5 млн жителей, 1 млн рабочих мест, 2,1 тыс. км магистральных дорог, из них 1,1 тыс. уже есть, столько же будет построено. Более 25 станций метро (появится - ред.)», — сказал Жидкин журналистам.

Он отметил, что также в ТиНАО запланированы к строительству 12 станций МЦД, 125 объектов здравоохранения, 86 парков, 700 спортивных объектов и 170 школ.

Ранее Жидкин сообщил, что порядка 2,2 трлн руб инвестировали в строительство на территории новой Москвы с 2012 года7 В основном деньги вкладывали инвесторы и застройщики.

Свыше 1,1 трлн руб выделят на строительство дорог и метро в столице за 3 года>>