РИАМО - 23 июн. Порядка 1,1 тыс. км дорог и магистралей планируют построить на территории новой Москвы до 2035 года, что удвоит протяженность автомобильной сети, заявил руководитель департамента развития новых территорий города Владимир Жидкин.
Он отметил, что также в ТиНАО запланированы к строительству 12 станций МЦД, 125 объектов здравоохранения, 86 парков, 700 спортивных объектов и 170 школ.
Ранее Жидкин сообщил, что порядка 2,2 трлн руб инвестировали в строительство на территории новой Москвы с 2012 года7 В основном деньги вкладывали инвесторы и застройщики.
Свыше 1,1 трлн руб выделят на строительство дорог и метро в столице за 3 года>>
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