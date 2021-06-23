РИАМО - 23 июн. Заведующий лабораторией климатологии института географии РАН Владимир Семенов рассказал, что в Московском регионе есть риск возгорания торфяников, однако он не столь высок, как в 2010 году, сообщает «Вечерняя Москва».

«Риск торфяных пожаров, конечно, есть, но вероятность небольшая. В начале следующей недели ожидаются дожди — это подправит ситуацию, в дальнейшем будет не так жарко», – сказал Семенов.

Он добавил, что в конце текущей недели может прийти холодный фронт. Кроме того, не исключается шквальный ветер. Тем не менее предсказать подобную ситуацию сложно. Во время антициклона погода нестабильна.

Семенов отметил, что жара, которая сохраняется в настоящее время, не так опасна. В данный момент почва не такая сухая, как в 2010 году, когда температура доходила до отметки свыше 40 градусов. Кроме того, листва на деревьях находится в стадии активного роста, испаряя влагу.

В среду в Московском регионе ожидается до 37 градусов тепла, что является аномально высокой температурой.

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