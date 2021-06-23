РИАМО (МЫТИЩИ) - 23 июн. Поликлиники Мытищинской городской клинической больницы получили 5,6 тыс. доз вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщается в Instagram-аккаунте МГКБ.

На сегодняшний день медицинскими работниками МГКБ привит 46 961 человек. Из них те, кто старше 60 лет - 14 001. Ежедневно в адрес МГКБ поступает до 5 обращений от организаций с заявкой на выезд мобильной бригады для вакцинации.

В РФ вакцинация от Covid-19 проводится тремя вакцинами - «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак». В большей степени в Московскую область поступает препарат «Спутник V», также в медицинские организации направляются препараты «ЭпиВакКорона», «КовиВак» в зависимости от их поступления в регион. Жители имеют возможность выбрать препарат из имеющихся в наличии в пункте вакцинации.

В Мытищах развернуто 8 пунктов вакцинации в поликлиниках и 3 в торговых центрах - 4DAILY, «Красный кит», «Перловский».

Главное о вакцинации от коронавируса в Подмосковье>>

Текстовая трансляция

23 ИЮНЯ

- Немерюк привился от коронавируса во второй раз. Со слов главы столичного департамента также стало известно, что он переболел коронавирусом прошлой весной.

- Немерюк опроверг слухи о том, что в кафе будут пускать только москвичей. Столичная прописка для этого не нужна.

«Если вы вакцинировались, у вас есть QR-код в личном кабинете на госуслугах, <...> вы внесены в систему, пожалуйста, никаких вопросов нет», – сказал Немерюк.

- Запись на вакцинацию от Covid‑19 выросла в Москве в 10 раз. Сделать прививку можно в городских поликлиниках, а также в мобильных пунктах на территории ТЦ и офисов «Мои документы», в павильонах «Здоровая Москва» в парках.

- Еще 1856 человек вылечились от Covid‑19 в Подмосковье. С начала пандемии поправились 242 744 человека.

- Названы округа Подмосковья, где не выявили ни одного случая Covid‑19 за сутки. Всего за это время в регионе зафиксировали 2 323 случая заболевания.

- Глава департамента развития новых территорий Москвы намерен ревакцинироваться. Число жителей столицы, которые получили хотя бы первый компонент вакцины от коронавируса, составило более 2 млн человек.

- Еще 3 670 человек вылечились после коронавируса в столице. Общее число выздоровевших в городе достигло 1 126 965.

- 52% россиян считают, что обязательная вакцинация помешает Covid‑19 в Московском регионе. В опросе, который проходил 20 июня, поучаствовали 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет.

- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:

- За сутки в России зарегистрировали 17 594 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 323 больных. В Москве - 6 534.

- Москвичи смогут получить QR‑код для посещения ресторанов так, как им удобно. На входах в московские кафе не будут принимать бумажные справки или сертификаты без QR-кодов.

- В Подмосковье могут ввести новые ограничения из‑за коронавируса. Это необходимо для того, чтобы сдержать распространение Covid-19.