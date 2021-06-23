РИАМО - 23 июн. Службы международного аэропорта Домодедово готовы к работе в условиях продолжительной жары, в терминалах усилили контроль за температурой, сообщили РИАМО в пресс-службе воздушной гавани.

Для обеспечения безопасности полетов в период жаркой погоды усилены меры контроля за состоянием искусственных покрытий на аэродроме. Кроме того, увеличена частота орошения водой рулежных дорожек и взлетно-посадочных полос для охлаждения покрытия, нагревающегося от солнечных лучей.

В пассажирском терминале также проводится мониторинг температурного режима и усилен контроль за работой системы вентиляции и кондиционирования.

В Московском регионе наблюдается крайне жаркая погода. По данным на 12:45 среды, температура воздуха составляет 33 градуса.

Ранее пассажирам столичного метрополитена и Московского центрального кольца начали раздавать бутылки с водой из-за сильной жары.

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