РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 июн. В Подольске полицейские пресекли попытку кражи из пункта выдачи интернет-магазина на сумму свыше 1 млн рублей, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.
Сотрудники УМВД России по Подольску задержали двоих жителей Оренбургской и Саратовской областей в возрасте 23 и 27 лет, подозреваемых в покушении на кражу.
Она добавила, что сотрудница организации в пункте выдачи товаров на Вокзальной площади обратила внимание на несоответствие заявленного веса с фактическим и вызвала полицейских.
Стражи порядка задержали мужчин при попытке получить заказ.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 и 158 УК РФ (покушение на кражу).
Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
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