РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 июн. В Подольске полицейские пресекли попытку кражи из пункта выдачи интернет-магазина на сумму свыше 1 млн рублей, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Сотрудники УМВД России по Подольску задержали двоих жителей Оренбургской и Саратовской областей в возрасте 23 и 27 лет, подозреваемых в покушении на кражу.

«Установлено, что злоумышленники, работая комплектовщиками заказов в онлайн-магазине, оформили покупку 10 пластиковых сумок на имя фиктивного покупателя. После этого, взяв заказ в обработку, они положили в каждую из сумок сменные бритвенные кассеты в количестве более 1 тыс. штук общей стоимостью свыше 1 млн рублей и направили их в пункт выдачи», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Она добавила, что сотрудница организации в пункте выдачи товаров на Вокзальной площади обратила внимание на несоответствие заявленного веса с фактическим и вызвала полицейских.

Стражи порядка задержали мужчин при попытке получить заказ.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 и 158 УК РФ (покушение на кражу).

Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.