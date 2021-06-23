РИАМО - 23 июн. Среди покупателей жилья в новой Москве более 60% являются коренными москвичами, спрос на квартиры в Троицком и Новомосковском округах есть, сообщил руководитель департамента развития новых территорий города Владимир Жидкин.

«Если в 2013 году из всех, кто покупал квартиры, было 18% коренных москвичей, то сегодня это 63%. Я думаю, что цифра эта будет постепенно возрастать», - сказал Жидкин.

По его словам, власти Москвы сознательно сдерживают строительство жилья, чтобы успевать обеспечивать граждан инфраструктурой. На объем введенного в эксплуатацию жилья также повлияла эпидемия.

«Построено к концу прошлого года 22 миллиона квадратных метров (за 9 лет - ред.). Мы в этом году темпы не снижаем», - отметил Жидкин.

Он отметил, что спрос есть.

«Предложение спросу соответствует», - заключил Жидкин.

Покупать ли квартиру в 2021 году: прогноз цен на недвижимость в Московском регионе>>