РИАМО - 23 июн. Общая строительная готовность участка продления Калининско-Солнцевской линии столичного метро от станции «Рассказовка» до станции «Внуково» на текущий момент составляет 27%, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«В настоящее время идут монолитные работы на станциях участка: на станции «Внуково» работы на начальном этапе, на станции «Пыхтино» – выполнены почти на 40%», – сказал заммэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он добавил, что Внуково станет первым аэропортом страны с собственной станцией метро. Помимо прочего, новый участок позволит улучшить транспортную доступность новой Москвы и запада столицы.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов отметил, что на участке продления Калининско-Солнцевской линии ведется работа по возведению монолитных конструкций тоннеля между метромостом и стартовым котлованом на отрезке в сторону станции «Внуково».

Так, по словам Кравцова, строители занимаются подготовкой метромоста к окрашиванию и устройству гидроизоляци.

Кравцов подчеркнул, что между станциями «Пыхтино» и «Рассказовка» продолжается проходка 2 перегонных тоннелей. На текущий момент параллельно возводится ограждающая конструкции для устройства демонтажного котлована за функционирующими тупиками станции «Рассказовка». Здесь уложено 517 куб. м. бетона из необходимых 1858 куб. м.

АО «Мосинжпроект» представляет собой генерального проектировщика и подрядчика строительства новых линий и станций столичного метро.

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