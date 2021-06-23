РИАМО - 23 июн. Около 2,2 трлн руб инвестировали в строительство на территории новой Москвы с 2012 года, в основном деньги вкладывали инвесторы и застройщики, заявил руководитель департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин.

За почти 9 лет, с момента присоединения новых территорий к Москве, построили и ввели в эксплуатацию 21,3 млн кв. м недвижимости, из них 16,4 млн жилой.

«Только в стройку новой Москвы профинансировано 2,2 трлн рублей. Из них 600 млрд — это бюджет города. И 1,6 трлн — это деньги инвесторов и застройщиков», — сказал Жидкин.

Он отметил, что до конца текущего года в стройку будет вложено еще около 150 млрд рублей.

До 2035 года инвестиции в развитие новой Москвы составят около 7 трлн рублей.