РИАМО - 23 июн. Ни одного случая коронавируса за сутки не выявили в 10 городских округах Подмосковья, всего за это время в регионе зафиксировали 2323 случая заболевания, сообщает оперштаб Московской области по ситуации с Covid-19.

Ни одного случая заболевания за сутки не было выявлено во Власихе, в Волоколамском округе, Звездном городке, Лосино-Петровском округе, Молодежном, Протвине, Пущине, Серебряных Прудах, Черноголовке и Шаховской.

По 1 случаю Covid-19 зафиксировали в Бронницах, Дубне, Кашире, Можайском округе, Рузском округе и Электрогорске, по 2 — Красноармейске, Серпухове и Талдомском округе, по 3 — в Луховицах, Наро-Фоминском округе и Чехове.

4 новых случая коронавируса выявили в Щелкове, 5 — во Фрязине, по 6 — в Шатуре и Электростали, 7 — в Орехово-Зуевском округе, по 9 — в Дзержинском и Клину, 10 — в Ивантеевке, по 12 — в Котельниках, по 15 — в Лотошине и Лыткарине, 18 — в Жуковском, 19 — в Воскресенске, 20 — в Павловском Посаде.

22 случая коронавируса подтвердили за сутки в Богородском округе, 25 — в Истре, по 28 — в Зарайске и Коломне, 29 — в Подольске, 30 — в Одинцовском округе, 36 — в Егорьевске, 39 — в Лобне, 48 — в Долгопрудном, 53 — в Дмитровском округе, 57 — в Краснознаменске, 58 — в Мытищах, 60 — в Химках, 61 — в Красногорске, 64 — в Реутове, 65 — в Солнечногорске, 74 — в Ступине, 99 — в Королеве, 103 — в Пушкине, 112 — в Домодедове, 129 — в Ленинском округе, 135 — в Раменском округе, 215 — в Балашихе.

Лидерами по числу выявленных случаев Covid-19 за сутки стали Сергиево-Посадский округ — 294 случая и Люберцы — 283 случая.

С начала пандемии в Московской области выявлено 296 547 случаев заболевания, скончались 6384 человека, выздоровели 242 744 пациента.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

23 ИЮНЯ

- Немерюк привился от коронавируса во второй раз. Со слов главы столичного департамента также стало известно, что он переболел коронавирусом прошлой весной.

- Немерюк опроверг слухи о том, что в кафе будут пускать только москвичей. Столичная прописка для этого не нужна.

«Если вы вакцинировались, у вас есть QR-код в личном кабинете на госуслугах, <...> вы внесены в систему, пожалуйста, никаких вопросов нет», – сказал Немерюк.

- Запись на вакцинацию от Covid‑19 выросла в Москве в 10 раз. Сделать прививку можно в городских поликлиниках, а также в мобильных пунктах на территории ТЦ и офисов «Мои документы», в павильонах «Здоровая Москва» в парках.

- Еще 1856 человек вылечились от Covid‑19 в Подмосковье. С начала пандемии поправились 242 744 человека.

- Названы округа Подмосковья, где не выявили ни одного случая Covid‑19 за сутки. Всего за это время в регионе зафиксировали 2 323 случая заболевания.

- Глава департамента развития новых территорий Москвы намерен ревакцинироваться. Число жителей столицы, которые получили хотя бы первый компонент вакцины от коронавируса, составило более 2 млн человек.

- Еще 3 670 человек вылечились после коронавируса в столице. Общее число выздоровевших в городе достигло 1 126 965.

- 52% россиян считают, что обязательная вакцинация помешает Covid‑19 в Московском регионе. В опросе, который проходил 20 июня, поучаствовали 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет.

- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:

- За сутки в России зарегистрировали 17 594 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 323 больных. В Москве - 6 534.

- Москвичи смогут получить QR‑код для посещения ресторанов так, как им удобно. На входах в московские кафе не будут принимать бумажные справки или сертификаты без QR-кодов.

- В Подмосковье могут ввести новые ограничения из‑за коронавируса. Это необходимо для того, чтобы сдержать распространение Covid-19.