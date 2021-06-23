РИАМО - 23 июн. ООО «Наука 401» и ООО «Лаборатория Апекс» нарушили закон о защите конкуренции, они заключили устное картельное соглашение на торгах для нужд здравоохранения в Подмосковье и столице, сообщает пресс-служба Московского областного управления ФАС России.

Во время торгов на нужды здравоохранения в области и Москве, ФГБУ «Поликлиника №3» управления делами президента РФ и ФКУ «Центральная аптека №1» министерства внутренних дел РФ фирмы отказались от конкурентной борьбы.

Компании действовали в интересах друг друга. Так, они обменивались информацией и пользовались единой инфраструктурой при подаче заявок и ценовых предложений.

Юрлица подали по одному ценовому предложению с небольшим снижением стоимости, после этого фирмы заключили госконтракты на поставки реагентов и расходных материалов для медицинских целей на сумму свыше 36 млн рублей.

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