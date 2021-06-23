РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 июн. В Подольске возбудили уголовные дела в отношении двух мужчин, которые не сообщили в службу занятости о трудоустройстве и получали пособия вместе с заработной платой, сообщила помощник городского прокурора Диана Артюшенко.

Подольской городской прокуратурой по обращению директора Климовского центра занятости населения проведены проверки, по результатам которых установлено, что два местных жителя обратились за получением пособия по безработице, в установленном порядке были признаны безработными и длительное время получали пособие. При трудоустройстве они не сообщили об этом в ЦЗН, что позволило получать им зарплату и пособие по безработице одновременно, а это противоречит действующему законодательству.

В рамках межведомственного взаимодействия органами Пенсионного фонда РФ в Климовский ЦЗН направлены документы о трудоустройстве указанных граждан.

По данным фактам городской прокуратурой материалы проверки направлены в ОД УМВД России по Подольску. В отношении мужчин возбуждены уголовные дела по статье 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат).

Согласно статье 159.2 УК РФ предусмотрена ответственность за мошенничество, то есть хищение денежных средств или иного имущества при получении пособий, компенсаций, субсидий и иных социальных выплат. К их числу относится и мошенничество при получении пособия по безработице. Под ним понимается хищение денежных средств или иного имущества при получении пособия путем представления заведомо ложных или недостоверных сведений, а равно путем умолчания о фактах, влекущих прекращение выплаты пособия.

Пособие может получить гражданин, потерявший работу, обратившийся в службу занятости населения и поставленный на учет как безработный. Признание гражданина безработным и назначение пособие осуществляется центром занятости населения.

Во избежание ситуаций, которые расцениваются законодательством как получение пособия по безработице обманным путем, необходимо своевременно известить специалистов центра занятости о своем трудоустройстве.

К случаям получения пособия по безработице обманным путем относятся: предоставление справки с завышением среднего заработка, сокрытие гражданином факта занятости при постановке на учет либо в период получения пособия о безработице, предоставление поддельных трудовых книжек, сокрытие факта назначение пенсии.