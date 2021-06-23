РИАМО - 23 июн. Около 1 млрд рублей выделили власти Москвы на дороги к СНТ в Подмосковье в текущем году, заявил руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

«Программу обеспеченности инженерной инфраструктуры СНТ продолжаем и не только в Москве, но и в Московской области, где москвичи проживают. За последние три года по линии нашего департамента и департамента ЖКХ порядка 6 млрд рублей субсидия была. В этом году еще около 1 млрд рублей выделим на дороги», — сказал Жидкин.

Он отметил, что все СНТ в новой Москве уже обеспечены подъездными дорогами с твердым покрытием, электричеством. Построено несколько плотин.

«Мы строим по всей Москве магистральные газовые сети. Параллельно ведутся работы по газификации сельских населённых пунктов и СНТ», — заключил Жидкин.