РИАМО - 23 июн. Семь станций метрополитена планируют открыть в новой Москве в ближайшие 3 года, сообщил журналистам глава департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин.

Уже открыто восемь станций подземки, вложено около 200 млрд рублей, уточнил он.

«В ближайшие три года планируется открыть еще семь станций метро», — сказал Жидкин.

Он отметил, что среди них — «Славянский мир», «Коммунарка», «Новомосковская», «Пыхтино» и «Внуково».

«Также в ближайшие три года мы еще построим 200 км дорог. За девять лет построили 300. То есть динамика более чем в два раза», — заключил Жидкин.

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