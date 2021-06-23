Как провести газ в Подмосковье по программе социальной газификации

Что такое социальная газификация
В конце апреля во время послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин предложил бесплатно подвести газ к участкам частных домовладений. Уже 1 июня Государственная Дума приняла законопроект сразу во втором и третьем чтениях. Вскоре глава государства подписал соответствующий закон.
Согласно документу, подводить газ к земельным участкам россиян будут бесплатно. Жителям придется лишь оплатить подключение газа на своей территории.
Кроме того, в России появится единый оператор газификации, который и будет прокладывать коммуникации до участков граждан. В Подмосковье работы по подключению будет выполнять «Мособлгаз».
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Кому проведут газ
Принять участие в программе смогут граждане, чей земельный участок находится не более чем в 200 метрах от газораспределительной сети. При этом дом должен быть зарегистрирован, а газ доведен до населенного пункта. Кроме того, дом на участке должен быть капитальным, а максимальный расход газа не должен превышать семь кубометров в час.
Если участок находится в пределах СНТ, трубу проложат бесплатно только до границы самого СНТ. Далее граждане должны будут провести коммуникации к своему дому самостоятельно.
Сначала будут газифицировать наиболее густонаселенные пункты, где больше проблем с газификацией, но техническая инфраструктура готова к подключению.
В рамках программы в Подмосковье газифицируют более 110 тысяч домохозяйств в 2,8 тысячах населенных пунктах до конца 2022 года. Таким образом, возможность подключить свой участок к газовой сети получат порядка 300 тысяч человек.
Источники финансирования программы
Основным источником финансирования станет инвестиционная надбавка ГРО (газораспределительная организация). Привлекать средства также смогут единый и региональный операторы в качестве центров ответственности за газификацию регионов.
Процедура подключения в Подмосковье
В Московской области развернут 674 точки приема населения, сообщается на сайте Минэнерго региона. В наиболее остро нуждающихся в газификации городских округах развернут семь стационарных офисов социальной газификации. Там можно будет не только подать заявление на газификацию, но и оформить льготы, зарегистрировать свой дом или пройти вакцинацию. В каждом таком офисе будут работать минимум семь профильных специалистов.
Оформить услугу социальной газификации можно будет и в выездных офисах, а также во всех офисах «Мособлгаза» и МФЦ.
В рамках программы документооборот значительно упростят. Для подключения газа к дому нужно будет заключить лишь один договор вместо пяти, как это было раньше.
Подать заявку на газификацию можно в том числе онлайн через сайт «Мособлгаза» или Минэнерго.
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Сроки газификации
Газифицировать участки по программе будут до конца 2022 года. Ознакомиться с графиком можно по ссылке.
Исходя из сложности работ и протяжности участка, газификация может занять от 30 до 60 дней. Работы по газификации Подмосковья будет выполнять «Мособлгаз».
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