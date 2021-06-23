Как провести газ в Подмосковье по программе социальной газификации

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В конце апреля во время послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин предложил бесплатно подвести газ к участкам частных домовладений. Уже 1 июня Государственная Дума приняла законопроект сразу во втором и третьем чтениях. Вскоре глава государства подписал соответствующий закон.

Согласно документу, подводить газ к земельным участкам россиян будут бесплатно. Жителям придется лишь оплатить подключение газа на своей территории.

Кроме того, в России появится единый оператор газификации, который и будет прокладывать коммуникации до участков граждан. В Подмосковье работы по подключению будет выполнять «Мособлгаз».

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