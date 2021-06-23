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Как провести газ в Подмосковье по программе социальной газификации

Как подать заявку на подключение газа и каким требованиям должен соответствовать земельный участок, читайте в материале РИАМО.
© Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области
1

Что такое социальная газификация

© Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

В конце апреля во время послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин предложил бесплатно подвести газ к участкам частных домовладений. Уже 1 июня Государственная Дума приняла законопроект сразу во втором и третьем чтениях. Вскоре глава государства подписал соответствующий закон.

Согласно документу, подводить газ к земельным участкам россиян будут бесплатно. Жителям придется лишь оплатить подключение газа на своей территории.

Кроме того, в России появится единый оператор газификации, который и будет прокладывать коммуникации до участков граждан. В Подмосковье работы по подключению будет выполнять «Мособлгаз».

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2

Кому проведут газ

© Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

Принять участие в программе смогут граждане, чей земельный участок находится не более чем в 200 метрах от газораспределительной сети. При этом дом должен быть зарегистрирован, а газ доведен до населенного пункта. Кроме того, дом на участке должен быть капитальным, а максимальный расход газа не должен превышать семь кубометров в час.

Если участок находится в пределах СНТ, трубу проложат бесплатно только до границы самого СНТ. Далее граждане должны будут провести коммуникации к своему дому самостоятельно.

Сначала будут газифицировать наиболее густонаселенные пункты, где больше проблем с газификацией, но техническая инфраструктура готова к подключению.

В рамках программы в Подмосковье газифицируют более 110 тысяч домохозяйств в 2,8 тысячах населенных пунктах до конца 2022 года. Таким образом, возможность подключить свой участок к газовой сети получат порядка 300 тысяч человек.

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3

Источники финансирования программы

Основным источником финансирования станет инвестиционная надбавка ГРО (газораспределительная организация). Привлекать средства также смогут единый и региональный операторы в качестве центров ответственности за газификацию регионов.

4

Процедура подключения в Подмосковье

© РИА Новости,   Евгений Биятов

В Московской области развернут 674 точки приема населения, сообщается на сайте Минэнерго региона. В наиболее остро нуждающихся в газификации городских округах развернут семь стационарных офисов социальной газификации. Там можно будет не только подать заявление на газификацию, но и оформить льготы, зарегистрировать свой дом или пройти вакцинацию. В каждом таком офисе будут работать минимум семь профильных специалистов.

Оформить услугу социальной газификации можно будет и в выездных офисах, а также во всех офисах «Мособлгаза» и МФЦ.

В рамках программы документооборот значительно упростят. Для подключения газа к дому нужно будет заключить лишь один договор вместо пяти, как это было раньше.

Подать заявку на газификацию можно в том числе онлайн через сайт «Мособлгаза» или Минэнерго

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5

Сроки газификации

Газифицировать участки по программе будут до конца 2022 года. Ознакомиться с графиком можно по ссылке.

Исходя из сложности работ и протяжности участка, газификация может занять от 30 до 60 дней. Работы по газификации Подмосковья будет выполнять «Мособлгаз».

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ГазПодмосковьеГазификация
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