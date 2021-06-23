РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 23 июн. До 11 июля в Щелковской художественной галерее проходит персональная выставка акварели художника Константина Буйко под названием «Пейзаж и флора», сообщается в группе галереи в соцсети «ВКонтакте».

На выставке переставлены работы, написанные в разных стилях. Гости смогут окунутся в буйство красок, цветов, зелени и великолепных летних пейзажей.

Галерея работает ежедневно с 10:00 до 17:00, кроме понедельника. Все подробности можно узнать по телефону: 8(496)567-04-22.