РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 23 июн. В подмосковных Котельниках на подстанции скорой медицинской помощи завершили ремонт кровли и заменили гидроизоляцию, сообщил глава городского округа Сергей Жигалкин.

«13 лет назад в микрорайоне Силикат была открыта станция скорой медицинской помощи. С тех пор ремонт в помещении не проводился. В настоящее время благодаря региональной программе здесь завершен ремонт кровли, заменили гидроизоляцию, провели частичный ремонт стяжки и выполнили другие виды работ», - написал Жигалкин в своем Instagram-аккаунте.

Он отметил, что до 31 августа в медицинском учреждении будет проведен ремонт потолков, полов, стен, входной группы.

«Подлежат замене двери, светильники, выключатели. В самих помещениях сейчас ведутся демонтажные работы, стяжка полов, рабочие выравнивают стены и начали выкладывать плитку на полу», - заключил Жигалкин.