РИАМО - 23 июн. Руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин намерен пройти ревакцинацию от коронавирусной инфекции, об этом он сообщил журналистам в среду.

«Я вакцинировался «Спутником V» и планирую ревакцинироваться завтра (24 июня - ред)», — сказал Жидкин.

На текущий момент сделать прививку от Covid-19 можно в 100 пунктах вакцинации на базе городских поликлиник. Кроме того, новые пункты откроются в 19 детских поликлиниках, где сможет работать по 2 бригады. С этой недели на вакцинацию работают 46 павильонов «Здоровая Москва». Они работают с 8 утра до 8 вечера, но будут принимать до последнего посетителя.

Число жителей столицы, которые получили хотя бы первый компонент вакцины от коронавируса, составило более 2 млн человек.

С 28 июня все московские рестораны и кафе станут Covid-free. Посетить их смогут только те, кто вакцинировался от коронавируса, переболел им в течение полугода, а также те, у кого есть отрицательный ПЦР-тест, действительный 72 часа.

Ранее руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун заявил, что ревакцинация от коронавируса необходима спустя полгода после первой прививки.

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Текстовая трансляция

23 ИЮНЯ

- Еще 3 670 человек вылечились после коронавируса в столице. Общее число выздоровевших в городе достигло 1 126 965.

- 52% россиян считают, что обязательная вакцинация помешает Covid‑19 в Московском регионе. В опросе, который проходил 20 июня, поучаствовали 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет.

- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:

- За сутки в России зарегистрировали 17 594 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 323 больных. В Москве - 6 534.

- Москвичи смогут получить QR‑код для посещения ресторанов так, как им удобно. На входах в московские кафе не будут принимать бумажные справки или сертификаты без QR-кодов.

- В Подмосковье могут ввести новые ограничения из‑за коронавируса. Это необходимо для того, чтобы сдержать распространение Covid-19.