РИАМО - 23 июн. Депутатами Московской областной думы за 5 лет было принято 1315 законов, особый упор был сделан на социальную сферу, в том числе на оказание помощи семьям, сообщил секретарь регионального отделения «Единой России», председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

«Большой блок касался, прежде всего, социальной сферы. Помощь стала адресной. В Московской области действует 11 федеральных и региональных выплат для семей с детьми. Только за 2020 год адресная помощь оказана более чем 450 тысячам семей в Подмосковье», - сказал Брынцалов.

Он добавил, что, по проекту «Единой России» «Здоровое будущее», за 5 лет было построено 180 новых медицинских объектов, проведен капитальный ремонт 890 объектов, новое оборудование приобретено в количестве более 1300 единиц.

В Одинцове прошел II этап внеочередной конференции регионального отделения «Единой России». Участники утвердили списки кандидатов, которые будут выдвинуты от партии на выборы в Мособлдуму. Ранее Андрей Воробьев возглавил областной список ЕР на выборах в Госдуму.