РИАМО - 23 июн. Пассажирам столичного метрополитена и Московского центрального кольца начали раздавать бутылки с водой из-за сильной жары, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

Воду горожане могут получить на станциях метро «Выхино», «Багратионовская», «Измайловская», «Бульвар Адмирала Ушакова», «Бунинская Аллея», «Ул. Скобелевская», «Кунцевская АПЛ», «Кутузовская», «Пионерская», «Студенческая», «Фили» и «Филевский парк».

На станциях МЦК раздача бутылок с водой идет на «Стрешнево», «Панфиловской», «Лихоборах», «Окружной», «Владыкино», «Бульваре Рокоссовского», «Андроновке» и «Нижегородской».

В среду в Москве ожидается аномально высокая температура до 36-37 градусов.

По данным на 11:40, температура воздуха в столице поднялась до 32 градусов.

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