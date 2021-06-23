РИАМО - 23 июн. Около 22 млн кв. м недвижимости ввели в эксплуатацию в новой Москве с 2012 года, заявил руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

«За почти 9 лет (с момента присоединения новых территорий - ред.) в новой Москве построили и ввели в эксплуатацию 21,3 млн кв м недвижимости, из них 16,4 млн жилой», — сказал Жидкин.

Он отметил, что в программу реновации вошел 251 дом. Для строительства новых домов утверждено 13 стартовых площадок.

Ранее Жидкин говорил о том, что в новой Москве количество рабочих мест выросло в три раза с 2012 года. Создано более 182 тысяч новых мест работы. Их общее количество достигло 267 тысяч.

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