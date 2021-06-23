РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 июн. Жителя Подольска оштрафовали на 1 тысячу рублей за размещение на своей странице в соцсетях видеозаписи с нацистской атрибутикой, сообщила помощник городского прокурора Диана Артюшенко.

Городская прокуратура провела проверку по материалам УМВД России по Подольску, в ходе которой установила, что житель округа на странице в социальной сети «ВКонтакте» разместил 21 июня 2018 года видеозапись, содержащую нацистскую атрибутику.

Вход на персональную страницу по электронному адресу гражданина на момент проведения проверки являлся свободным, не требовал предварительной регистрации и пароля. Ознакомиться с содержанием страницы и скопировать информацию в электронном варианте мог любой интернет-пользователь. Информация на данном аккаунте распространялась бесплатно и бессрочно. Ограничения на передачу, копирование и распространение отсутствовало.

Согласно статье 20.3 КоАП РФ пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики запрещены.

Постановлением Подольского городского суда Московской области обвиняемого привлекли к административной ответственности и штрафу в размере 1 тысячи рублей.