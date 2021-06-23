РИАМО - 23 июн. За прошедшие сутки в Подмосковье выявили 2323 случая заражения Covid-19, с начала пандемии в регионе зафиксировано 296 547 случаев заболевания, сообщает оперштаб Московской области по ситуации с коронавирусом.

В настоящее время в области по единому номеру 122 действует горячая линия по вопросам коронавирусной инфекции, а также сайт covid.mz.mosreg.ru.

На текущий момент в Подмосковье ведется массовая вакцинация от коронавируса. Сделать прививку можно бесплатно. Специалисты советуют вакцинироваться и защитить себя от заражения.

В Подмосковье отмечаются высокие показатели по госпитализации людей с коронавирусом. Чтобы сдержать распространение Covid-19, пока не вакцинируется достаточное количество людей, в Московской области могут ввести новые ограничения.

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Текстовая трансляция

23 ИЮНЯ

- Еще 3 670 человек вылечились после коронавируса в столице. Общее число выздоровевших в городе достигло 1 126 965.

- 52% россиян считают, что обязательная вакцинация помешает Covid‑19 в Московском регионе. В опросе, который проходил 20 июня, поучаствовали 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет.

- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:

- За сутки в России зарегистрировали 17 594 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 323 больных. В Москве - 6 534.

- Москвичи смогут получить QR‑код для посещения ресторанов так, как им удобно. На входах в московские кафе не будут принимать бумажные справки или сертификаты без QR-кодов.

- В Подмосковье могут ввести новые ограничения из‑за коронавируса. Это необходимо для того, чтобы сдержать распространение Covid-19.