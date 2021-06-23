РИАМО - 23 июн. Более 30 школ и детских садов планируют ввести в эксплуатацию до конца 2021 года в ТиНАО, заявил руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

«До конца 2021 года планируется завершить строительство и сдать в эксплуатацию 31 социальный объект, среди которых 14 школ и 12 детских садов», — сказал Жидкин.

Он отметил, что два детских сада уже ввели в эксплуатацию в этом году. Кроме того, в текущем году планируют достроить 13 поликлиник, три подстанции скорой медицинской помощи и центр реабилитации инвалидов «Красная Пахра».

«Всего за три года планируем построить 110 социальных объектов», — заключил Жидкин.