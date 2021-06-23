РИАМО (БАЛАШИХА) - 23 июн. В подмосковной Балашихе за минувшие сутки выявили 215 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает областной оперштаб по ситуации с Covid-19.

Еще 2 323 случая заболевания коронавирусом выявили в Подмосковье за сутки.

В настоящий момент в Московской области выявлено 296 547 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 6 384 человека, выздоровели и выписались из медучреждений 242 744 человека.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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Текстовая трансляция

23 ИЮНЯ

- Еще 3 670 человек вылечились после коронавируса в столице. Общее число выздоровевших в городе достигло 1 126 965.

- 52% россиян считают, что обязательная вакцинация помешает Covid‑19 в Московском регионе. В опросе, который проходил 20 июня, поучаствовали 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет.

- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:

- За сутки в России зарегистрировали 17 594 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 323 больных. В Москве - 6 534.

- Москвичи смогут получить QR‑код для посещения ресторанов так, как им удобно. На входах в московские кафе не будут принимать бумажные справки или сертификаты без QR-кодов.

- В Подмосковье могут ввести новые ограничения из‑за коронавируса. Это необходимо для того, чтобы сдержать распространение Covid-19.