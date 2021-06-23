РИАМО - 23 июн. В новой Москве количество рабочих мест выросло в три раза с 2012 года, сообщил руководитель департамента развития новых территорий города Владимир Жидкин.

«Мы перешли планку по рабочим местам более чем в три раза», - сказал Жидкин.

На территории новой Москвы создано более 182 тысяч новых мест работы. Их общее количество достигло 267 тысяч.

Ранее Жидкин сообщал, что больше всего вакансий в новой Москве доступно в сферах потребительского рынка и услуг, логистики, строительства и топливно-энергетического комплекса.

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