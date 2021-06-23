РИАМО - 23 июн. Более 90 социальных объектов построили в ТиНАО с 2012 года, среди них 56 детских садов, 19 школ, заявил руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

«С 2012 года в ТиНАО построили и ввели в эксплуатацию 92 социальных объекта, среди которых 56 дошкольных учебных заведений на 11,8 тыс. мест», — заявил Жидкин.

Он отметил, что также это 19 школ на 17,7 тыс. учащихся, 15 объектов здравоохранения.

«За почти 9 лет в ТиНАО построили четыре новых объектов культуры. В 2021 году завершается проектирование новых учреждений культуры в поселениях Московский, Михайлово-Ярцево», — уточнил Жидкин.