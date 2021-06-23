РИАМО - 23 июн. Московские врачи вылечили от коронавирусной инфекции за сутки 3 670 пациентов, общее число выздоровевших в городе достигло 1 126 965, сообщает оперштаб столицы.

За сутки в столице выявлено 6 534 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, госпитализированы 1 880 человек. В больницах на ИВЛ находится 659 пациентов.

Также за сутки умерли 88 пациентов с пневмонией и положительным тестом на коронавирус.

За весь период пандемии в Москве выявили 1 307 243 случая коронавируса.

Москвичам напомнили, что привиться от Covid-19 можно в поликлиниках, а также в ТЦ и павильонах «Здоровая Москва» в парках. Вакцинация в них проводится бесплатно и без предварительной записи.

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Текстовая трансляция

23 ИЮНЯ

- Еще 3 670 человек вылечились после коронавируса в столице. Общее число выздоровевших в городе достигло 1 126 965.

- 52% россиян считают, что обязательная вакцинация помешает Covid‑19 в Московском регионе. В опросе, который проходил 20 июня, поучаствовали 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет.

- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:

- За сутки в России зарегистрировали 17 594 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 323 больных. В Москве - 6 534.

- Москвичи смогут получить QR‑код для посещения ресторанов так, как им удобно. На входах в московские кафе не будут принимать бумажные справки или сертификаты без QR-кодов.

- В Подмосковье могут ввести новые ограничения из‑за коронавируса. Это необходимо для того, чтобы сдержать распространение Covid-19.