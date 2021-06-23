РИАМО - 23 июн. Из-за аномальной жары, установившейся в столице, в городе выросли продажи солнцезащитных спреев, шляп, сандалий и сарафанов, сообщили РИАМО в пресс-службе онлайн-платформы Lamoda.

В прошедшие пятницу и выходные москвичи купили в 3 раза больше солнцезащитного спрея, а на шляпы потратили в 2,9 раза больше, чем в предыдущие выходные, когда температура не превышала 25 градусов тепла. Продажи солнцезащитного крема выросли в 2,5 раза.

В категории одежды больше всего увеличились траты на шорты — в 2,5 раза. Спрос на сандалии и сарафаны вырос на 140%, а на велосипедки — на 130%. Москвичи также активно покупали летние кепки и панамы – спрос на них увеличился в 2 раза. В премиум-сегменте одежды самый большой рост спроса показали сандалии (+186%), босоножки (+164%) и панамы (+162%).

Рост спроса также может быть связан с сезоном отпусков, что подтверждается существенным ростом трат на пляжную одежду. Например, на купальники москвички потратили в 1,7 раза больше, чем в предыдущие выходные. Выросли расходы на пляжные платья (в 2,2 раза) и сланцы (в 1,6 раза). Расходы на чемоданы в Москве выросли на 81%.

Если говорить о цветовых предпочтениях при выборе одежды, в прошедшие выходные москвички чаще всего выбирали черные купальники и платья и белые сарафаны, а мужчины предпочитали черные плавки.

В Московском регионе продлен «оранжевый» уровень погодной опасности из-за аномальной жары. Высокая температура воздуха держится уже несколько дней подряд. В среду в Москве может быть установлен двойной исторический рекорд по температуре.

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