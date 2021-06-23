РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 июн. В Подольске мать школьника обматерила учительницу во время родительского собрания в режиме Zoom-конференции и в чате, за это ее оштрафовали на 8 тысяч рублей, сообщила помощник городского прокурора Диана Артюшенко.

Подольская городская прокуратура провела проверку по обращению педагога образовательной организации. Выяснилось, что мать школьника нецензурно выразилась в адрес учителя в ходе родительского собрания в режиме Zoom-конференции, а также в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в чате для быстрого обмена сообщениями WhatsApp.

Благодаря знаниям педагога о наличии административной ответственности за высказывание оскорблений гражданку на основании постановлений прокуратуры привлек к административной ответственности мировой суд. Она заплатила штраф в размере 5 тысяч рублей за одно оскорбление и 3 тысяч рублей за второе.