РИАМО - 23 июн. 52% россиян, которые поучаствовали в опросе ВЦИОМ, считают, что обязательная вакцинация от Covid-19 помешает распространению коронавирусной инфекции в Москве и Подмосковье, треть опрошенных с этим не согласны, сообщает РБК.

Решение властей Московского региона об обязательной вакцинации части работающего населения положительно восприняли 49% опрошенных, еще 30% отнеслись к этому отрицательно, а 16% – безразлично.

В основном отрицательные отзывы об упомянутой вакцинации (36%) можно было услышать от жителей Московского региона. Больше всего положительных отзывов (54%) пришлось на граждан, которые проживают в городах с населением до 100 тыс. человек.

56% респондентов посчитали, что решение о вакцинации соответствует обстановке в Москве и Подмосковье. 25% считает, что оно не соответствует ей.

По мнению 52% опрошенных россиян, обязательная вакцинация в сфере услуг позволит предотвратить распространение ковида в Московском регионе, 34% – не согласны с этим, еще 14% не дали определенный ответ.

77% человек информированы о решении властей Московского регионе. Впервые об этом узнали 22% опрошенных.

В опросе, который проходил 20 июня, поучаствовали 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Опрос проводился посредством телефонного интервью. Статистическая погрешность не превышает 2,5%.

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Текстовая трансляция

23 ИЮНЯ

- Еще 3 670 человек вылечились после коронавируса в столице. Общее число выздоровевших в городе достигло 1 126 965.

- 52% россиян считают, что обязательная вакцинация помешает Covid‑19 в Московском регионе. В опросе, который проходил 20 июня, поучаствовали 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет.

- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:

- За сутки в России зарегистрировали 17 594 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 323 больных. В Москве - 6 534.

- Москвичи смогут получить QR‑код для посещения ресторанов так, как им удобно. На входах в московские кафе не будут принимать бумажные справки или сертификаты без QR-кодов.

- В Подмосковье могут ввести новые ограничения из‑за коронавируса. Это необходимо для того, чтобы сдержать распространение Covid-19.