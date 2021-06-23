РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 июн. Жителя Подольска оштрафовали на 10 тысяч рублей за оскорбление соседа в чате дома, сообщила помощник городского прокурора Диана Артюшенко.

Подольская городская прокуратура провела проверку по материалам из УМВД России по Подольску по факту высказывания оскорблений одного гражданина другому в приложении для мгновенного обмена сообщениями Viber в групповом чате жильцов дома.

По результатам рассмотрения дела об административном правонарушении мировой судья вынес постановление о привлечении виновного к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей.

Частью 2 статьи 5.61 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность за оскорбление, содержащееся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или средствах массовой информации либо совершенное публично с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть Интернет, или в отношении нескольких лиц, в том числе индивидуально не определенных.

Она отметила, что оскорбление может быть выражено устно, например, в виде ругательств, или письменно в виде адресованных гражданину записок или писем неприличного содержания. Также оскорбление может выражаться и в физических действиях и может быть зафиксировано в чатах для мгновенного обмена сообщениями Whats App или Viber.