РИАМО - 23 июн. С наступлением лета из-за аномально жаркой погоды страдают не только люди, но и животные. Кинолог назвал топ-5 вещей, которые нельзя делать в жару с собакой, чтобы не навредить ей. Об этом сообщает пресс-служба Российской кинологической федерации (РКФ).

Каждому владельцу важно знать, как защитить собаку в жару, так как перегрев может быть крайне опасен для животного. За состоянием питомца в жаркие дни нужно следить особенно внимательно.

«Летом собаководам важно помнить, что животные, как и люди, могут тяжело переносить высокую температуру. Перегрев очень опасен для всех собак. Если вовремя не принять необходимые меры, животное может даже погибнуть», — сказал президент РКФ Владимир Голубев.

Он перечислил топ-5 вещей, которые нельзя делать в сильную жару с собакой.

Прогулки под открытым солнцем

В жаркую погоду лучше всего перенести прогулки на раннее утро или поздний вечер. Избегайте долгих прогулок и нахождения на открытом солнце, если температура воздуха выше 30 градусов. Помимо того, что собака может получить тепловой удар, прогулки по раскаленному асфальту могут привести к ожогу подушечек лап.

Если нет возможности поменять график прогулок, то выбирайте для этого парки и скверы, которые густо засажены деревьями, чтобы была возможность большую часть времени гулять в тени. Обязательно возьмите на прогулку воду, чтобы поить питомца.

Салон автомобиля крайне опасен

Всем собаководам нужно усвоить самое главное правило — ни в коем случае не оставлять собаку в жару в салоне авто. Он превращается в парник на открытом солнце, поэтому даже несколько минут пребывания там могут стоить собаке жизни.

Приоткрытое окно не поможет вашему питомцу, оставленному в раскаленной машине. Если вы выходите из машины даже на пару минут на заправке, обязательно берите питомца с собой.

Нельзя стричь собаку наголо

Шерсть защищает собаку от прямых солнечных лучшей и перегрева. Если питомца коротко подстричь, это риск получить ожоги и тепловой удар.

Важно знать, что подшерсток сохраняет тепло. Некоторым собаководам кажется, что, облив собаку водой, можно помочь ей в жару, но так только можно навредить. Тепло начнет испаряться и получится водяная баня. В жару достаточно вычесывать подшерсток почаще и смачивать лапы и нос прохладной водой.

Нельзя оставлять собаку дома в запертой квартире

Если в жаркую погоду вы оставляете собаку в квартире, убедитесь, что обеспечили ей приток свежего воздуха. Оставьте приоткрытыми форточки, при этом помните, если вы оставляете открытыми двери балкона, где настежь открыты окна, позаботьтесь о том, чтобы собака не смогла проникнуть туда. Не запирайте межкомнатные двери.

Если в квартире большую часть дня находится солнце, следует прикрыть шторы, чтобы солнечные лучи не нагревали квартиру. Можно оставить на полу влажное полотенце, чтобы собака могла на нем лежать.

Если в квартире есть кондиционер, не стоит направлять поток холодного воздуха на питомца. Отрегулируйте температуру, чтобы в квартире не было слишком холодно, в ином случае собака может простыть.

Нельзя забывать менять воду в миске

В жаркие дни питомец будет потреблять больше воды, поэтому нужно следить за тем, чтобы в миске всегда была свежая вода. В жару организм собаки быстро теряет жидкость, поэтому крайне важно регулярно менять воду, чтобы она не застаивалась.

Следите за тем, чтобы миска всегда была полной. Также вы можете положить в миску с водой несколько кусочков льда – это поможет сохранить воду прохладной. Если вы вышли на прогулку, не забудьте взять с собой воду, чтобы поить питомца.