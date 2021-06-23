РИАМО - 23 июн. За минувшие сутки в столице выявили 6534 случая заражения коронавирусной инфекцией, с начала пандемии в городе выявили 1 307 243 случая Covid-19, сообщает московский оперштаб.

В городе идет масштабная вакцинация населения от Covid-19. Сделать прививку можно в городских поликлиниках, а также в мобильных пунктах на территории ТЦ и офисов «Мои документы», в павильонах «Здоровая Москва» в парках. Вакцинация бесплатная и длится около 40 минут.

С 28 июня все московские рестораны и кафе станут Covid-free. Посещать их смогут только люди с цифровым сертификатом (QR-кодом). Он покажет, вакцинирован ли человек двумя компонентами вакцины, переболел ли он в течение 6 месяцев или у него есть отрицательный тест ПЦР за последние 72 часа.

В России выявлено еще 17 594 новых случая коронавируса. За сутки зафиксировано 548 летальных исходов, полностью выздоровели 12 660 человек.

С начала пандемии в стране зарегистрировали 5 368 513 случаев коронавируса. Умерло 130 895 пациентов, выздоровели 4 902 110 человек.

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Текстовая трансляция

23 ИЮНЯ

- Еще 3 670 человек вылечились после коронавируса в столице. Общее число выздоровевших в городе достигло 1 126 965.

- 52% россиян считают, что обязательная вакцинация помешает Covid‑19 в Московском регионе. В опросе, который проходил 20 июня, поучаствовали 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет.

- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:

- За сутки в России зарегистрировали 17 594 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 323 больных. В Москве - 6 534.

- Москвичи смогут получить QR‑код для посещения ресторанов так, как им удобно. На входах в московские кафе не будут принимать бумажные справки или сертификаты без QR-кодов.

- В Подмосковье могут ввести новые ограничения из‑за коронавируса. Это необходимо для того, чтобы сдержать распространение Covid-19.