РИАМО - 23 июн. УФАС России по Подмосковью включило ООО «Торговый дом «Мейер Текстиль» в реестр недобросовестных поставщиков после рассмотрения сведений, представленных Звенигородским психоневрологическим интернатом, сообщает пресс-служба Московского областного управления ФАС России.

Учреждение заключило с фирмой контракт на поставку одежды. Из-за того, что компания нарушила условия исполнения контракта, учреждение расторгло его в одностороннем порядке. После учреждение подтвердило порядок расторжения.

Фирма не представила документы, свидетельствующие об устранении нарушений контракта в срок, установленный законом.

Было принято решение о включении ООО «Торговый дом «Мейер Текстиль» в реестр недобросовестных поставщиков.

УФАС Подмосковья включил строительную компанию в реестр недобросовестных поставщиков>>