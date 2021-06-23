РИАМО - 23 июн. УФАС России по Подмосковью включило ООО «Торговый дом «Мейер Текстиль» в реестр недобросовестных поставщиков после рассмотрения сведений, представленных Звенигородским психоневрологическим интернатом, сообщает пресс-служба Московского областного управления ФАС России.
Учреждение заключило с фирмой контракт на поставку одежды. Из-за того, что компания нарушила условия исполнения контракта, учреждение расторгло его в одностороннем порядке. После учреждение подтвердило порядок расторжения.
Фирма не представила документы, свидетельствующие об устранении нарушений контракта в срок, установленный законом.
Было принято решение о включении ООО «Торговый дом «Мейер Текстиль» в реестр недобросовестных поставщиков.
УФАС Подмосковья включил строительную компанию в реестр недобросовестных поставщиков>>
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