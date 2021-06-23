РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 23 июн. Депутаты городского округа Люберцы одобрили ходатайство о присвоении звания «Почетный гражданин городского округа Люберцы» заместителю председателя общественной палаты горокруга Андрею Шестакову, сообщил председатель совета депутатов Сергей Антонов.

В среду состоялось заседание совета депутатов, его открыл Антонов. Докладчиком по данному вопросу выступил председатель Общественной палаты муниципалитета Петр Ульянов.

«Общественная палата Люберец обращается к вам с ходатайством о предоставлении к награждению знанием «Почетный гражданин городского округа Люберцы» заместителя председателя общественной палаты горокруга Андрея Шестакова. На основании положения об утверждении положения почетных граждан городского округа, прошу рассмотреть присвоение звания за многолетнюю общественную и профессиональную деятельность», - сказал Ульянов.

По словам Антонова, кандидатура всем известна.

«Если вопросов нет, то прошу голосовать. Решение принято», - отметил Антонов.