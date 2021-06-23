РИАМО - 23 июн. Подростки самостоятельно могут заключать трудовой договор уже с 16 лет. При приеме на работу для несовершеннолетних не устанавливается испытательный срок, сообщили РИАМО в пресс-службе департамента труда и социальной защиты населения Москвы.

Требования к организации работы для школьников отличаются от условий для взрослых. Для подростков 14-15 лет рабочий день максимально может продолжаться 4 часа, 15-16 лет – 5 часов, 16-18 лет – 7 часов.

Если подросток в течение учебного года совмещает работу с учебой, то продолжительность рабочего дня должна составлять для детей 14-16 лет – не более 2,5 часов, 16-18 лет – не более 4 часов.

Кроме того, установлены ограничения по подъему тяжестей. Так, юноша в возрасте 15 лет может вручную поднимать в течение смены разово грузы не более 3 кг, девушки – не более 2 кг.

При приеме на работу для подростков не устанавливают испытательный срок. В то же время несовершеннолетний может уйти на 31 день оплачиваемого отпуска. Работодателю, чтобы уволить подростка, нужно не только соблюсти обычные процедуры, но и получить согласие инспекции труда и комиссии по делам несовершеннолетних.

Несовершеннолетние могут самостоятельно заключать трудовые договоры с 16 лет. Подростки в возрасте 14-15 лет, у которых есть основное общее образование, могут заключить трудовой договор для выполнения легкого труда, который не причинит вреда здоровью. Дети с 14 лет, которые получают общее образование, могут устроиться на работу без ущерба для учебы только с письменного согласия одного из родителей или попечителей и разрешения органа опеки и попечительства.

Дети младше 14 лет могут работать только с разрешения органа опеки и попечительства и согласия одного из родителей (опекуна) и только в театрах, кино, на цирковых представлениях и концертах без ущерба для нравственного развития и здоровья. Трудового договор подписывается родителем или опекуном.

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