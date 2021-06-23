РИАМО - 23 июн. В четвертой студии АСК-1 телецентра «Останкино» в столице началось прощание с заслуженным журналистом России, генеральным директором Общественного телевидения России Анатолием Лысенко, передает корреспондент РИАМО.

Лысенко умер в возрасте 84 лет 20 июня. Причиной смерти стала тяжелая и долгая болезнь.

Собравшиеся выражают соболезнования близким журналиста в связи с его смертью. На церемонию приехали члены семьи, друзья и поклонники журналиста.

Лысенко родился 14 апреля 1937 года. С 1957 года он работал в Главной редакции программ для молодежи Центрального телевидения. Он был одним из создателей программ «КВН», «Мир и молодежь», «Аукцион» и других. В 1987-1990 годах он руководил программой «Взгляд».

Лысенко также работал в ВГТРК, московском комитете по телекоммуникациям и СМИ, совете директоров компании «ТВ-Центр». С 2012 года он был гендиректором ОТР.