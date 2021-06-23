РИАМО - 23 июн. Число новостроек в крупных городах России за год выросло в два раза, девелоперы начали активно выводить новые проекты на рынок, пишет в среду газета «Известия».

Как отметил руководитель центра новостроек федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев, в 2020 году на фоне ажиотажа на новостройки доля квартир на ранней стадии строительства рекордно снизилась в большинстве крупных городов страны до 15-20% от общего объема предложения. Это привело к росту цен.

На данный момент во всех крупных городах страны начал восстанавливаться объем предложения квартир в домах, которые только начали строить. В условиях еще достаточно высокого спроса девелоперы начали активно запускать новые проекты, адаптировавшись к реалиям, связанным с пандемией Covid-19 и введением эскроу-счетов.

«Активнее всего объем предложения на ранней стадии строительства вырос в Москве (в 2,5 раза), Санкт-Петербурге (2,2 раза), Екатеринбурге (2 раза), Самаре и Казани (1,8 раза), Тюмени и Новосибирске (1,5 раза)», — сказал Зайцев.

В Москве 40% новостроек находится на начальных стадиях строительства. 4,7 тыс. квартир продают в домах, которые находятся на этапе котлована.

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