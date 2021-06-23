РИАМО - 23 июн. По данным на 10 часов утра в среду, температура воздуха в Московском регионе поднялась до 31 градуса, в течение дня она станет еще выше, сообщили РИАМО в центре погоды «Фобос».

В среду в Московском регионе ожидается аномально высокая температура до 37 градусов.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в среду в Москве может быть установлен двойной исторический рекорд по температуре – рекорд для 23 июня и рекорд для всего месяца.

22 июня максимальная температура в столице на ВДНХ составила 33,7 градуса. Был побит температурный рекорд для этого дня.

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