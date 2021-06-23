РИАМО - 23 июн. Продажи туров на юг России сократились вдвое после возобновления авиасообщения с Турцией, пишет в среду газета «Известия».

У россиян есть веские причины выбрать заграничный отдых: за 40 тыс. рублей на двоих в Турции можно жить в отеле «все включено», при этом в сумму входит перелет. В России за эти же деньги продаются отели с завтраками без перелета.

«У нас наконец-то появилась свободная конкуренция, и российские курорты во многом ее проигрывают», — отметил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин.

Он подчеркнул, что проблема отечественных курортов в том, что лишь 10% гостиничной инфраструктуры там можно считать новой и качественной. Есть всего 45 пятизвездочных гостиниц в Краснодарском крае и 15 в Крыму, а в Турции их 532. Поэтому закономерно происходит перераспределение спроса в сторону Турции, а также Кипра, Греции, Хорватии и Болгарии.

Кроме того, ограничение зарубежной перевозки привело к перегреву цен в России. Поэтому новых бронирований поездок в Турцию у туроператоров очень много.

Снижение цен на Черноморском побережье начнется не раньше 15 июля, оно составит 5-10%, в августе — 20%, к этому времени доступных гостиниц будет намного больше, чем в июне.

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