РИАМО - 23 июн. Родственники, друзья, коллеги и поклонники начали собираться на церемонию прощания с заслуженным журналистом РФ, гендиректором Общественного телевидения России Анатолием Лысенко в телецентре «Останкино» в Москве, передает корреспондент РИАМО.

Лысенко умер 20 июня в возрасте 84 лет. Причиной смерти стала тяжелая и долгая болезнь.

Церемония прощания начнется в 11:00.

Лысенко — советский и российский деятель телевидения, режиссер и продюсер. Он был одним из создателей современного отечественного ТВ.

Родился 14 апреля 1937 года. С 1957 года он работал в Главной редакции программ для молодежи Центрального телевидения. Он был одним из создателей программ «КВН», «Мир и молодежь», «Аукцион» и других. В 1987-1990 годах он руководил программой «Взгляд».

Лысенко также работал в ВГТРК, московском комитете по телекоммуникациям и СМИ, совете директоров компании «ТВ-Центр». С 2012 года он был гендиректором ОТР. В 2018 году ему присвоили звание заслуженного журналиста России.​