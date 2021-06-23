РИАМО - 23 июн. В среду в новой Москве в результате аварии погибла водитель, она столкнулась с автобусов № 531, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

ДТП произошло на 1-м Дунайском переулке, 39, в 8:35. Пассажиры автобуса не пострадали.

Согласно предварительной информации, погибшая не справилась с управлением, выехала на встречку и столкнулась с автобусом.

На текущий момент сотрудники ГИБДД устанавливают подробности происшествия.