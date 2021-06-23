РИАМО - 23 июн. Москвичам рекомендуется не покидать квартиры в жару и пить много жидкости, в среду воздух в городе прогреется до 35-37 градусов, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Если покинуть квартиру все же необходимо, нужно надеть светлую одежду из натуральных тканей и не забыть головной убор. Перед выходом рекомендуется воспользоваться солнцезащитными средствами.

Лучше всего на открытом воздухе работать до 10:00 или после 16:00. Жара может негативно повлиять на внимание и работоспособность.

Москву ожидают очередные температурные рекорды в ближайшие дни.

Ранее «оранжевый» уровень погодной опасности из-за аномальной жары продлили в Москве и Подмосковье. Среднесуточная температура будет выше нормы на 7-10 градусов.

Во время жары пассажирам на железнодорожных вокзалах и станциях метро раздают бесплатно питьевую воду.

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