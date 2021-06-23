РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 июн. В микрорайоне Львовский и промзоне Подольска в течение дня отключат электричество в связи с плановыми работами, сообщила администрация округа.

ПАО «Россети — Московский регион» АО «Мособлэнерго» в среду проведет плановое отключение электрической энергии в городском округе Подольск.

Электричества также не будет в промзоне на Домодедовском шоссе, в поселке Львовский на улице Орджоникидзе, в домах №№1А, 2, корпус 1, 2, 3 на улице Пролетарская, дома №2, 4.

Электроэнергии не будет в промежуток времени с 9:00 до 17:00.