РИАМО - 23 июн. Городские коммунальные службы начали работы по очистке и углублению акваторий 32 пассажирских причалов на территории Москвы, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к гидротехническим работам по очистке и углублению акваторий пассажирских причалов. До середины июля планируем очистить 32 причала. Для бесперебойной работы судоходства мероприятия проводятся утром в будни», — сказал Бирюков.

По его словам, необходимость данных работ вызвана загрязнением дна реки крупным бытовым мусором и металлоломом. Это может привести к повреждению судов.

Перед началом очистки водолазы проводят обследование дна. Все работы ведутся с баржи, оборудованной краном для извлечения крупного мусора.

При этом в более сложных мероприятиях по углублению дна задействовано судно с ковшом для подъема грунта и ила на борт. Со дна предметы и мусор перемещают на берег, после чего их утилизируют. Донный грунт высушивают в контейнерах и отвозят на спецполигон.

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